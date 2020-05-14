Буланова рассказала о самочувствии перед онлайн-концертом

Российская певица Татьяна Буланова чувствует себя хорошо и через десять дней планирует выступить с онлайн-концертом, который ранее не состоялся из-за состояния здоровья артистки.
Об этом 14 мая в разговоре с журналистами рассказала сама исполнительница.
Всё хорошо, чувствую себя нормально, я просто простудилась, и пришлось перенести концерт-онлайн на 24 мая, —
цитируетпевицу РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, Буланова рассказала, что планирует сдать тест на коронавирус в ближайшем будущем.
Певица испытывала проблемы со здоровьем с начала апреля. Сначала её госпитализировали в медицинский центр имени Алмазова в предынсультном состоянии. После выписки она вновь почувствовала недомогание.
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