Буланова рассказала о самочувствии перед онлайн-концертом

https://static.news.ru/photo/62e4ae46-95ce-11ea-ac87-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российская певица Татьяна Буланова чувствует себя хорошо и через десять дней планирует выступить с онлайн-концертом, который ранее не состоялся из-за состояния здоровья артистки.

Об этом 14 мая в разговоре с журналистами рассказала сама исполнительница.

Всё хорошо, чувствую себя нормально, я просто простудилась, и пришлось перенести концерт-онлайн на 24 мая, — цитирует певицу РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Буланова рассказала, что планирует сдать тест на коронавирус в ближайшем будущем.

Певица испытывала проблемы со здоровьем с начала апреля. Сначала её госпитализировали в медицинский центр имени Алмазова в предынсультном состоянии. После выписки она вновь почувствовала недомогание.