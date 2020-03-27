Американская певица Бритни Спирс заявила, что побила рекорд Усэйна Болта по скорости бега на дистанцию в сто метров. Позже она опровергла эту информацию.
Спирс опубликовала в Instagram снимок экрана с таймером, зафиксировавшим показатель в 5,97 секунды. 11-кратный чемпион мира поставил рекорд в 9,58 секунды,
Подписчики усомнились в достижении артистки. Они предположили, что речь идёт о более скромной дистанции. После полученных комментариев Спирс удалила публикацию.
Позже она выложила видео, на котором примеряет наряды. В подписи она указала, что пост про её «рекорд» не был серьёзным.
Очевидно, я пошутила о пробежке 100 метров за 5,97 секунды... Мировой рекорд удерживает Усэйн Болт, который составляет 9,58 секунды... но вам лучше поверить, что я приду к мировому рекорду, — написала певица.
Как писал NEWS.ru, Бритни Спирс опубликовала видео с танцем, во время которого получила перелом ноги. На нём она репетирует танец в хореографическом зале и в конце записи она падает, после чего слышится хруст кости.
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