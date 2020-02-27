https://static.news.ru/photo/9b8f28d4-595b-11ea-b396-fa163e074e61_660.jpg Сломанная нога Бритни Спирс в гипсе Фото: samasghari/instagram.com

Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео с танцем, во время которого получила перелом ноги.

В ролике, выложенном в Instagram, Спирс репетирует движения в хореографическом зале под песню Sex on Fire группы Kings of Leon. В конце записи она падает, и слышится хруст кости.

Я не танцевала шесть месяцев, так что здесь я отрываюсь по полной. И да, я знаю, что я босиком. Не смейтесь, но так у меня лучше сцепление с полом. Кстати, тут даже слышно, как я сломала ногу. Простите, что так громко, — написала артистка.

О том, что Бритни Спирс сломала ногу, стало известно 19 февраля. О случившемся сообщил её возлюбленный, Сэм Асгари, в Instagram, писал NEWS.ru.