Бьорк одной из первых объявила концерты на 2020 год

Исландская певица Бьорк Гудмундсдоттир объявила концерты на 2020 год. Она стала первой звездой мирового уровня, назначившей скорые выступления перед живой аудиторией после начала пандемии.
Бьорк даст представления в концертном зале «Харпа» в Рейкьявике 9, 15 и 23 августа,
Билеты на мероприятия поступят в продажу 2 июля. Вырученные средства будут направлены в благотворительную организацию, которая помогает женщинам и иммигрантам, находящимся на территории Исландии.
Ранее Бьорк перенесла на год свой концерт в России из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Выступление пройдёт 14 июня 2021 года.
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