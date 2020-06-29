Бьорк одной из первых объявила концерты на 2020 год

https://static.news.ru/photo/0f1798d8-ba1c-11ea-b759-fa163e074e61_660.jpg Бьорк Фото: AP/TAСС

Исландская певица Бьорк Гудмундсдоттир объявила концерты на 2020 год. Она стала первой звездой мирового уровня, назначившей скорые выступления перед живой аудиторией после начала пандемии.

Бьорк даст представления в концертном зале «Харпа» в Рейкьявике 9, 15 и 23 августа, сообщает Consequence of Sound. Концерты артистки и её ансамбля будут акустическими.

Билеты на мероприятия поступят в продажу 2 июля. Вырученные средства будут направлены в благотворительную организацию, которая помогает женщинам и иммигрантам, находящимся на территории Исландии.

Ранее Бьорк перенесла на год свой концерт в России из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Выступление пройдёт 14 июня 2021 года.