Ирландский музыкант Пол Хьюсон, известный как Боно из группы U2, поддержал песней итальянцев, которые сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Он посвятил композицию ирландскому празднику, Дню святого Патрика.
В Instagram коллектива U2
Для итальянцев, которые вдохновили на это... Для ирландцев... Для всех, кто в сложном положении в День святого Патрика, но продолжает петь. Для докторов, медсестёр, сиделок на передовой, мы поём для вас, — говорится в подписи к ролику.
Как писал NEWS.ru, американская актриса Эми Адамс впервые завела аккаунт в Instagram. Таким образом она совместно со своей коллегой Дженнифер Гарнер запустила акцию Save The Stories, направленную на помощь американским детям во время пандемии коронавируса.
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