Blink-182 предложили поклонникам снять клип о карантине

https://static.news.ru/photo/89d07080-742c-11ea-9eeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская группа Blink-182 предложила всем желающим принять участие в съёмках клипа, который будет посвящён изоляции дома во время пандемии коронавируса.

Музыканты решили сделать видео на песню Happy Days («Счастливые дни») с их прошлогоднего альбома Nine. Артисты предложили подписчикам в соцсетях записать ролики о том, как они проводят время на карантине: поют, готовят, моют руки или пытаются станцевать для поста в TikTok.

Застряли дома? Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда все мечтают о счастливых днях. И поэтому у нас есть идея. Давайте сделаем клип о том, как вы проводите время в самоизоляции, — говорится в сообщении коллектива.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Джон Бон Джови предложил всем желающим принять участие в создании его новой песни. Артист продолжает работать над новым материалом, несмотря на то, что сейчас находится с семьёй в изоляции в связи с пандемией коронавируса.