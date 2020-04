Blink-182 предложили поклонникам снять клип о карантине

Музыканты решили сделать видео на песню Happy Days («Счастливые дни») с их прошлогоднего альбома Nine. Артисты предложили подписчикам в соцсетях записать ролики о том, как они проводят время на карантине: поют, готовят, моют руки или пытаются станцевать для поста в TikTok.

Wanna be in the Happy Days music video?



Details here: https://t.co/NxnQ9PRAc1 #HappyDays pic.twitter.com/C0dMxP6Ivj