Американская певица Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде. Картина получила название «Не время умирать».
В записи трека приняли участие брат исполнительницы Финнеас О’Коннелл и продюсер Стивен Липсон.
Айлиш является самой молодой артисткой, когда‑либо записывавшей темы к фильмам об агенте 007,
Странно быть частью происходящего. Иметь возможность написать тему для картины, которая станет частью легендарной франшизы — большая честь, — отметила певица.
О том, что Билли Айлиш запишет заглавную песню к «Не время умирать», продюсеры ленты сообщили в январе, писал NEWS.ru.
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