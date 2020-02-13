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Британский музыкант Оззи Осборн рассказал, что узнал о том, что болен, в 2003 году. Он снова заверил, что болезнь Паркинсона не убивает его.

Осборн поговорил с The Los Angeles Times и рассказал, как живёт с недугом. Я справляюсь с этим уже долгое время. Я уже много раз обманывал смерть, — сказал артист. Он...