Американская певица Бейонсе исполнила песню из мультфильма «Пиноккио» студии Disney и посвятила её медработникам, которые борются с пандемией коронавируса.

Исполнительница приняла участие в акции #DisneyFamilySingalong в Twitter и спела композицию When You Wish Upon A Star Ли Харлайна.

LISTEN: Beyonce performs "When You Wish Upon a Star" and dedicates the song to health care workers.



Just Perfect. #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/Plkgxo2dcU — Austin Kellerman (@AustinKellerman) April 17, 2020

Я хочу посвятить эту песню работникам системы здравоохранения, которые без устали работают для того, чтобы мы были целыми и невредимыми. Мы ценим ваш труд, — сказал она в конце ролика.

