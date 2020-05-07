Барак Обама, Леди Гага и BTS проведут выпускной для американских школьников

https://static.news.ru/photo/f2d5df7a-903d-11ea-b5dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

На YouTube пройдёт выпускной для американских школьников, которые не могут пойти на прощальную вечеринку из-за пандемии коронавируса. Мероприятие получило название Dear Class of 2020.

На онлайн-выпускном выступят Барак и Мишель Обама, бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс и гендиректор Google Сундар Пичаи. Об этом видеохостинг сообщил в Instagram.

На концерте выступит множество исполнителей, среди которых южнокорейская группа BTS, а также американские певицы Леди Гага, Зендая, Керри Вашингтон, Алиша Киз и Келли Роуленд. Трансляция пройдет 6 июня в 22:00 мск.

Как писал NEWS.ru, американский онколог и биоэтик Иезекииль Эммануэль заявил, что из-за пандемии коронавируса людям не стоит ждать концертов раньше осени 2021 года. При этом он отметил, что мероприятия, рассчитанные на небольшое количество людей, вскоре можно будет снова проводить.