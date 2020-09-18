Автор песни с цитатой Лукашенко объяснил участие в клипе артистов из России

https://static.news.ru/photo/44c476be-f99f-11ea-af95-fa163e074e61_660.jpg Евгений Олейник Фото: vk.com/aura_eugene

Автор песни и клипа «Любимую не отдают» Евгений Олейник, создавший композицию в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал, почему в ролике приняли участие артисты из России.

Название трека — это цитата из речи главы республики. Олейник отметил, что для исполнения песни создатели звали тех, кто считает композицию близкой себе по духу.

Мы предложили — все они, и белорусы и россияне — согласились, — цитирует автора «Газета.ru».

Как ранее передавал NEWS.ru, российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и Анита Цой, снялись в клипе на песню, название которой является цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко из его августовского выступления.

Ролик, получивший название «Любимую не отдают», опубликован на сервисе YouTube. Заключительные строчки припева гласят: «В мире, любви и согласии — вместе. Просто знай — любимую не отдают!» Последние слова принадлежат Лукашенко — он озвучил их во время ежегодного послания к народу и Национальному собранию страны 4 августа.