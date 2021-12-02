Арбенина назвала ошибку желающих «попасть в телевизор» людей

Приходя на кастинги вокальных проектов, участники думают, что уже «попали в телевизор» и дальше будет куда проще, считает лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина. По её мнению, дальше — будет только сложнее, потому что от вокалистов будут ожидать выступлений на должном уровне, передаёт «Слово и Дело».

Как только вы выиграете, не дай бог, какой-нибудь конкурс, на вас свалится огромное количество новых задач, новых перспектив, а самое главное — от вас начнут ждать того, что вы должны будете показывать. Причем показывать не один сезон, а на протяжении всей жизни. И, конечно, люди, которые идут «в телевизор» и начинают таким образом свою сольную карьеру — вряд ли понимают, сколько работы им предстоит дальше, — пояснила Арбенина.

Согласно Арбениной, после столкновения с реальностью многие начинающие вокалисты «опускают руки» после первой неудачи. Она посоветовала желающим связать судьбу со сценой, как можно больше «наблюдать жизнь», так как, по мнению певицы, именно в окружающем мире можно найти вдохновение.

Ранее Диана Арбенина высказалась о ситуации в мире шоу-бизнеса в период кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. По её мнению, «пандемия задушила» многих талантливых исполнителей.