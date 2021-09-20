«Пандемия задушила»: Арбенина высказалась о шоу-бизнесе в период кризиса

Певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина высказалась о ситуации в мире шоу-бизнеса в период кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. По её мнению, «пандемия задушила» многих талантливых исполнителей, передаёт StarHit.

Пандемия задушила талантливых людей, потому что возможности расти и становиться на ноги у них не было. Если уж мастодонтов она согнула в три погибели, что говорить про начинающих, у которых элементарно нет средств, чтобы записать EP. И на поверхность, конечно же, вылетели эти самые пустышки, — призналась Арбенина.

Она добавила, что не видит в «пустышках» ничего особенно плохого, так как они быстро приходят и так же быстро уходят, многие слушатели даже не успевают обратить на них должное внимание. Также Арбенина назвала блогеров и тиктокеров, профессионально занимающихся музыкой, «молодой пеной», добавив, что она непременно «сойдёт». Лидер «Ночных снайперов» выразила надежду, что после эпохи тиктокеров в музыке появится кто-то «действительно талантливый».

Ранее певица Земфира рассказала о том, насколько тяжело ей даётся период пандемии в плане творчества. По её словам, коронавирус «уничтожил» профессию музыканта.