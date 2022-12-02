Жителям Москвы раздадут чай, печенье и шоколад В Москве на закрытом участке Калужско-Рижской линии метро будут раздавать чай, печенье и шоколад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве с 3 по 7 декабря на закрытом участке Калужско-Рижской линии метро между «Октябрьской» и «Новыми Черемушками» будут раздавать чай, печенье и шоколад, сообщил дептранс столицы в своем Telegram-канале. Попробовать угощения можно в шатрах на конечных станциях автобусов КМ.

Получить угощения можно в шатрах на конечных станциях маршрутов КМ. Мы всегда стараемся поддерживать наших пассажиров, особенно в зимний период, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время закрытия на участке будут дежурить больше 100 сотрудников ЦОМП. Там также напомнили о необходимости заранее планировать маршрут, поскольку дорога может занять больше времени.

Ранее стало известно, что в Москве закроют участок Калужско-Рижской (оранжевой) линии между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» с 3 по 7 декабря. Это будет сделано для прокладки второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии.

Указанный участок уже временно закрывали в ноябре. Мэр Москвы Сергей Собянин 8 ноября объявил о его досрочном открытии. Градоначальник напомнил, что Троицкая линия метро пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Собянин подчеркнул, что на новой линии будут пересадки на Калужско-Рижскую, Большую кольцевую, Сокольническую линии и МЦК.