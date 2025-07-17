Это печенье полюбят все — без сахара, но с пармезаном: идеальный вкус!

Сырное печенье с пармезаном — это отличный вариант для тех, кто любит необычные закуски. Оно получается хрустящим снаружи и нежным внутри, с насыщенным сырным вкусом. Такое печенье можно подавать к чаю или просто как самостоятельную закуску.
Ингредиенты:
- пармезан — 50 г;
- сливочное масло — 120 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 2 стакана;
- соль — по вкусу;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- Разотрите масло с тертым пармезаном.
- Добавьте яйца, соль и специи, тщательно перемешайте.
- Постепенно всыпьте муку, замесите плотное тесто.
- Раскатайте тесто толщиной 0,5 см, вырежьте печенье.
- Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета.
- Подавайте охлажденным.
Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.