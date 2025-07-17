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17 июля 2025 в 06:11

Это печенье полюбят все — без сахара, но с пармезаном: идеальный вкус!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырное печенье с пармезаном — это отличный вариант для тех, кто любит необычные закуски. Оно получается хрустящим снаружи и нежным внутри, с насыщенным сырным вкусом. Такое печенье можно подавать к чаю или просто как самостоятельную закуску.

Ингредиенты:

  • пармезан — 50 г;
  • сливочное масло — 120 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 2 стакана;
  • соль — по вкусу;
  • специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Разотрите масло с тертым пармезаном.
  2. Добавьте яйца, соль и специи, тщательно перемешайте.
  3. Постепенно всыпьте муку, замесите плотное тесто.
  4. Раскатайте тесто толщиной 0,5 см, вырежьте печенье.
  5. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета.
  6. Подавайте охлажденным.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

печенье
сыры
рецепты
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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