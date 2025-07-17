Это печенье полюбят все — без сахара, но с пармезаном: идеальный вкус!

Это печенье полюбят все — без сахара, но с пармезаном: идеальный вкус!

Сырное печенье с пармезаном — это отличный вариант для тех, кто любит необычные закуски. Оно получается хрустящим снаружи и нежным внутри, с насыщенным сырным вкусом. Такое печенье можно подавать к чаю или просто как самостоятельную закуску.

Ингредиенты:

пармезан — 50 г;

сливочное масло — 120 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 стакана;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Разотрите масло с тертым пармезаном. Добавьте яйца, соль и специи, тщательно перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замесите плотное тесто. Раскатайте тесто толщиной 0,5 см, вырежьте печенье. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте охлажденным.

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