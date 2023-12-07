Жительница Митино жестоко избила беззащитную собаку на глазах у ребенка «Осторожно, Москва»: женщина избила маленькую собаку на глазах у ребенка

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Жительница района Митино на северо-западе Москвы избила маленькую собаку на глазах у ребенка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, зоозащитники готовят заявление в полицию по факту жестокого обращения с животным. На снятых соседкой кадрах видно, что женщина взяла пса за шкирку и нанесла несколько ударов по голове, а после буквально швырнула питомца в салон автомобиля.

Это произошло вчера в 11 утра. У меня ребенок любит в окно смотреть, я подошла к окну и случайно все это увидела. Сначала она достала детскую лопатку и била по собаке, потом ногами, а когда я включила камеру — руками и затем швырнула в машину животное, — рассказала каналу очевидица.

Сама хозяйка собачки отрицает причастность к произошедшему. По данным канала, она утверждала, что все ее питомцы «в порядке». Неравнодушные жители Митино намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы спасти собаку.

Ранее сообщалось, что жители Смоленской области ищут живодера, который привязал дворовую собаку к заднему бамперу своего автомобиля и стал разъезжать с ней по деревне Петрово в Рославльском районе. Telegram-канал Readovka опубликовал записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших инцидент. Как сообщает канал, собака погибла через несколько минут после старта, а ее тело волочилось на веревке за машиной. По данным канала, вскоре автомобилист вернулся обратно, но уже без животного. Местные жители рассказали, что нашли убитого пса в кювете.