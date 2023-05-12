Женщину со стреляющим ножом задержали на вокзале в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на автовокзале Саларьево задержали женщину со стреляющим ножом разведчика. Его обнаружили при досмотре. Также при ней оказались патроны к ножу, все это пассажирка пыталась провезти в ручной клади, сообщает «Царьград».

По информации издания, безработная женщина 1982 года рождения в ходе проверки рассказала, что приобрела нож у незнакомого ей мужчины. Материалы проверки по факту досмотра были направлены в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность продавца.

Пассажирка находилась в автобусе, который следовал из Москвы в Людиново. Уточнятся, что подобные ножи одновременно относятся к короткоклинковому холодному оружию и огнестрельному оружию. Чтобы носить его при себе, необходимо иметь специальное разрешение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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