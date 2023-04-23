Голый москвич спрыгнул с моста и «переродился» в психбольнице РЕН ТВ: голый мужчина спрыгнул с моста в Москву-реку, чтобы переродиться

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Крымский мост в Москве

В Москве спасатели достали из реки мужчину, который спрыгнул в воду с моста, сообщает РЕН ТВ. Перед тем как совершить прыжок, он полностью разделся. Спасенный объяснил свой поступок желанием переродиться.

Сообщение о человеке, спрыгнувшем с моста в Москву-реку, поступило столичным службам 22 апреля, на место выехали сотрудники спасательной станции «Крымский мост». Мужчину вытащили из воды, после этого он стал рассказывать полицейским и медикам о неких божественных пророчествах. После осмотра врачами его госпитализировали, направив в психиатрическое отделение. По факту произошедшего проводится проверка.

В марте молодой человек в Москве на спор спрыгнул с Крымского моста, чтобы доказать возлюбленной свою смелость. Оказавшись в воде, парень самостоятельно доплыл до льдины, после чего ему потребовалась помощь спасателей, которые вернули юношу на берег. В том же месяце в Санкт-Петербурге мужчина упал с Володарского моста и провалился под лед, в результате его унесло подводным течением. На место выезжали водолазы, но из-за погодных условий погружение спасателей было затруднено.

Ранее на Сахалине при падении автомобиля с моста в реку погибли три человека. В машине находились водитель и двое пассажиров, все трое скончались на месте.