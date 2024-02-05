Заведующая библиотекой показала новую жизнь «уволенного» кота Маркиза Заведующая московской библиотекой приютила «уволенного» кота Маркиза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заведующая библиотекой московского района Строгино Елена Акинова показала фотографии нового дома кота Маркиза, недавно «уволенного» из учреждения, сообщает «360». Животное приютила сама заведующая.

Конечно у меня. Это же наша сыночка, наше солнышко родное! — заявила Акинова.

Как пишет издание, на кота, прожившего в библиотеке восемь с половиной лет, пожаловался пожилой посетитель. Несмотря на то, что местные жители начали собирать подписи в защиту животного, руководство Объединения культурных центров потребовало убрать всеобщего любимца из читальни. В результате перед Новым годом Маркиза взяла к себе в однокомнатную квартиру заведующая библиотекой. По ее словам, от «увольнения» кота все будут отходить еще очень долго.

Между тем, как пишет издание, соседи пенсионера, написавшего жалобу на кота, в свою очередь, рассказали, что мужчина складирует в своей квартире разнообразный мусор, из-за чего жильцы дома страдают от тараканов.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что проживание животных в общественных местах, в том числе в магазинах и библиотеках, запрещено, в связи с этим котов начали «массово увольнять» из учреждений. Эксперт пояснила, что кошки и собаки могут представлять опасность для жизни и здоровья посетителей.