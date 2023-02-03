Задержан москвич, подозреваемый в связи с каналом Nexta Live

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве провели обыск в квартире Олега Селиверова, которого связывают с администрацией Telegram-канала Nexta Live, передает проект «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По предварительной информации, Селиверова задержали и доставили в ОВД «Кузьминки».

Перед задержанием москвич, про данным канала, успел сообщить родственникам, что против него, скорее всего, возбудят уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму.

Ранее издание РБК со ссылкой источник, близкий к СКР, сообщало, что уголовное разбирательство против Селиверова ведется в связи с публикациями, появившимися в канале с 12 по 16 марта. Следователи расценивают их как призывы к террористической деятельности. До сих пор причастность Селиверова к ведению канала не подтверждена.

Канал Nexta Live набрал более миллиона подписчиков на фоне белорусских протестов в 2020 году. В Белоруссии отбывает срок россиянка, бывшая девушка создателя этого Telegram-канала Софья Сапега. Ее признали виновной в экстремисткой деятельности из-за администрирования другого оппозиционного ресурса. Ранее президент республики Александр Лукашенко отказал ей в помиловании. Российская сторона обещала продолжить внимательно отслеживать соблюдение прав осужденной россиянки.