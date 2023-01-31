В Кремле пообещали следить за ситуацией с Сапегой Песков: Москва продолжит отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

Фото: Global Look Press

Софья Сапега

Российская сторона продолжит внимательно отслеживать соблюдение прав осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. 31 января в администрации президента республики Александра Лукашенко сообщили, что девушке было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.

Оказались недостаточными, потому что все-таки речь идет о суверенном государстве со своими законами, со своими подходами. Разумеется, были предприняты все возможные усилия. В любом случае мы будем продолжать внимательно отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки, — сказал Песков.

Сапегу задержали в мае 2021 года после принудительной посадки самолета в Минске. Она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Позднее Протасевич стал сотрудничать со следствием и властями.

Весной прошлого года Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима. Суд признал россиянку виновной в том, что она была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников белорусских правоохранительных органов. Ее также признали виновной в возбуждении социальной вражды.