«Я же не гей»: водитель расплакался и попросил не сажать его в тюрьму Мужчина попросил сотрудников ГАИ не сажать его в тюрьму, потому что он «натурал»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель, которого остановили для проверки документов на северо-востоке Москвы, со слезами на глазах попросил сотрудников ГАИ не сажать его в тюрьму, потому что он «натурал». По данным Telegram-канала SHOT, мужчина отказался пройти тест на состояние опьянения, из-за чего против него теперь могут возбудить уголовное дело.

Пять суток я не могу сидеть, там в тюрьме ****, понимаете? Я же не гей, я натурал! Умоляю, командир... — взмолился нарушитель.

Судя по репликам мужчины, он испугался, что с ним что-то произойдет во время заключения. Ранее его уже лишали прав из-за отказа пройти медосвидетельствование.

10 января в России возбудили первое уголовное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Дело было заведено в отношении книжного издательства Popcorn books.

До этого житель Москвы получил штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений. Протокол в отношении москвича составили за то, что он выложил в анкете на профильном сайте фотографии в женском образе с обнаженной грудью.