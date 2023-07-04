Взрыв в Новой Москве попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Один из первых взрывов, прогремевших утром 4 июля в Новой Москве, попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash. По данным Минобороны РФ, в московском регионе были сбиты пять украинских беспилотников.

На видео слышен взрыв, прозвучавший у жилых домов в Новой Москве около 5 часов утра.

В Минобороны РФ сообщали, что четыре дрона в Новой Москве уничтожили средствами ПВО. Еще один БПЛА подавили средствами РЭБ в подмосковном Одинцово. По данным ведомства, никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал об успешном отражении атаки украинских дронов в Подмосковье и Новой Москве. По словам градоначальника, все беспилотники были ликвидированы. В целях безопасности в районе аэропорта Внуково была временно перенаправлена часть авиарейсов, с 08:00 ограничения были сняты. Собянин заявил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Telegram-канал Baza писал, что один из дронов-камикадзе мог атаковать военную часть в подмосковной Кубинке. Кроме того, по данным Baza, один из БПЛА подавили средствами РЭБ в Калужской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.