ВСУ продолжают атаковать Москву Собянин: на подлете к Москве уничтожены еще шесть дронов

Силы ПВО уничтожили еще шесть украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Немногим ранее были сбиты еще три вражеских дрона.

Системой ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Утром 4 января силы ПВО перехватили 42 украинских беспилотника над регионами России. По 12 и 11 БПЛА уничтожили над Рязанской и Белгородской областями, шесть — над Воронежской, еще по четыре БПЛА сбили над Курской и Липецкой. В ночь на 4 января силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников: 37 и 22 БПЛА — над Брянской и Курской областями соответственно, по 11 — над Калужской областью и Московским регионом (в том числе три БПЛА, летевших на Москву).

Тем временем глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов. ВСУ атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка. Речь идет об 11 тыс. потребителей. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.