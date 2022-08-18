Врач рассказала, для кого особенно опасен смог в Москве Врач Романенко: из-за смога в Москве в группе риска находятся аллергики и люди с заболеваниями легких

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за смога в Москве могут особенно пострадать люди с хроническими заболеваниями легких и бронхов, аллергики, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. Тем не менее из-за концентрации вредных веществ в воздухе в той или иной степени недомогания могут возникнуть у каждого, сообщила она Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Наиболее уязвимы те люди, у которых есть хронические заболевания лёгких и бронхов. <...> В группе риска оказываются те, у кого есть аллергия. <...> Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, также в группе риска вследствие того, что развивается гипоксия из-за сниженного содержания кислорода в воздухе, — пояснила специалист.

Романенко добавила, что из-за неблагоприятной экологической ситуации дети могут стать беспокойными, у них могут нарушиться сон и пропасть аппетит. Люди пожилого возраста смогут ощутить обострение хронических болезней.

Чтобы обезопасить себя, врач рекомендует уехать туда, где воздух чистый. Если это невозможно, то нужно минимизировать пребывание на улице, использовать очистители воздуха в квартире. Выходя на улицу, необходимо использовать специальные респираторы или медицинские маски, чтобы предотвратить попадание мелких частичек копоти в дыхательные пути, заключила терапевт.

В подмосковном главке МЧС подтвердили отсутствие угрозы повторения в регионе смога 2010 года. Подчеркивается, что ситуация с природными пожарами находится под контролем, возгорания ликвидируются максимально оперативно. Ранее в службах мониторинга также исключили стихийные последствия 12-летней давности.