Воздушная часть парада на 9 Мая в Москве отменена из-за погоды

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве отменили воздушную часть парада на 9 Мая, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Празднование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в России началось в Петропавловске-Камчатском. В торжественном параде по главной площади краевой столицы прошли 1,2 тыс. человек

Воздушная часть не состоится из-за погоды, — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в 2022 году 9 Мая будет праздноваться так же, как и всегда. Он добавил, что состав участников главного парада на Красной площади в Москве определяет Минобороны. При этом Песков не смог ответить на вопрос, будут ли присутствовать в торжестве подразделения Луганской и Донецкой народных республик.

По информации Минобороны России, в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных, будут задействованы более 200 единиц техники. Сообщалось об участии в параде «самолётов Судного дня» Ил-80, истребителей Су-57, самолётов МиГ-31 и различных вертолётов.