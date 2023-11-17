Восьмиклассница планировала устроить массовое убийство в школе в Балашихе Baza: в Балашихе задержали школьницу за подготовку к массовому убийству

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники спецслужб задержали 14-летнюю девочку за подготовку к нападению на школу № 15 в подмосковной Балашихе. По данным канала, по данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству и организации террористической деятельности.

Как пишет Baza, спецслужбы обнаружили несколько публикаций в соцсетях школьницы, свидетельствующих о ее повышенном интересе к движению «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), а также подписки на тематические группы. Кроме того, девочка держала в телефоне фотографии с подростками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом, устроившими массовое убийство в школе «Колумбайн» в 1999 году. Также выяснилось, что задержанная искала в Сети предметы для совершения нападения.

В результате обысков у девочки изъяли тактический и охотничий ножи, предмет с фитилем, похожий на самодельное взрывное устройство, телефон, флеш-карту, а также две футболки с надписями Wrath (с англ. «Гнев») и Natural Selection (с англ. «Естественный отбор»). В отношении девочки возбуждено уголовно дело о приготовлении к убийству и организации террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области задержали 16-летнего подростка, который планировал устроить теракты на территории региона, в том числе в школе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.