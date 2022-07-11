Водитель сбил двух инспекторов ГИБДД в Москве Водитель иномарки протаранил автомобили ГИБДД в Москве, два инспектора пострадали

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве водитель иномарки не справился с управлением и врезался в автомобили ГИБДД. В результате пострадали два инспектора. Водителя ожидает медицинское освидетельствование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД столицы.

Инцидент произошёл около 20:30 10 июля. Водитель автомобиля Nissan двигался по новоарбатскому мосту в сторону центра. Поворачивая на Смоленскую набережную, он не справился с управлением и врезался в патрульные автомобили ГИБДД.

В результате дорожного происшествия двое сотрудников ГИБДД получили легкие травмы и были направлены в медицинское учреждение. После получения медицинской помощи они продолжат несение службы,- говорится в сообщении пресслужбы столичного главка.

По данным Telegram-канала «112», 28-летний старший лейтенант получил закрытый перелом шейного отдела позвоночника, 40-летний капитан полиции — множественные травмы.

Также сообщается, что у водителя видимых признаков опьянения не наблюдается. После произошедшего он остался на месте аварии. Его направили на медицинское освидетельствование.

Правохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.