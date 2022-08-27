Подозреваемая в поджоге BMW X6 выкрикивала лозунги в поддержку «Азова» Подозреваемая в поджоге машины замначальника управления Генштаба выкрикивала лозунги в поддержку «Азова»

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Пожилая женщина, подозреваемая в поджоге в Москве автомобиля замначальника 8-го управления Генштаба ВС России Евгения Секретарева, выкрикивала лозунги в поддержку украинского нацполка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена), сообщает Telegram-канал SHOT. В данный момент задержанная находится в отделении полиции.

По информации SHOT, женщину зовут Елена Белова, ей 65 лет. Она числится в базе данных МВД как пропавшая без вести, поскольку накануне ее дочь написала заявление о ее исчезновении. На учете в ПНД Белова не состояла, по уголовным статьям не проходила.

Секретарев рассказал Telegram-каналу SHOT, что никого не подозревает в поджоге своего автомобиля, поскольку ни с кем не конфликтовал. При этом он отметил, что женщину, которая облила его BMW бензином и подожгла, он видит впервые. Секретарев добавил, что написал заявление в полицию.

Говоря о личности вероятной поджигательницы, замначальника управления Генштаба предположил, что женщина психически нездорова.

Ранее стало известно, что 8-е управление Генштаба ВС РФ отвечает за военную цензуру. Его сотрудники ведут мониторинг определенной информации, чтобы в СМИ не появлялась неправильная фактура про Вооруженные силы.

В августе в Иркутской области задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге автомобиля УАЗ с целью сокрытия преступления. К убийству мог привести конфликт из-за сбора ягод. По одной из версий, мужчины потребовали от сборщиков отдать ягоды или деньги. После отказа ягодников убили, затем их тела переместили на заднее сиденье машины, облили бензином и подожгли.