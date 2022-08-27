Baza: в Москве загорелся автомобиль замначальника Генштаба ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве загорелся автомобиль замначальника управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, передает Telegram-канал Baza. Позднее правоохранительные органы задержали виновницу происшествия. Выяснилось, что транспортное средство загорелось в результате поджога.

BMW X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там же внезапно загорелась. Больше всего пострадала задняя часть авто — багажник полностью выгорел, — говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец иномарки Евгений Секретарев является сотрудником 8-го управлении Генштаба, которое отвечает за военную цензуру. В управлении производится мониторинг определенной информации, чтобы в СМИ не появлялась неправильная фактура про ВС РФ.

Следователи рассматривают версию поджога, поскольку рядом с частично сгоревшем транспортным средством выгорела трава, а очевидцы заявили о подозрительной девушки, которая до возгорания находилась неподалеку от машины.

Позднее источники Baza сообщили, что поджигательницу задержали. Она заявила, что против «специальной военной операции». Известно, что женщина облила бензином багажник автомобиля и подожгла.

Ранее на 12-м километре МКАД после Новорязанского шоссе загорелся автомобиль Renault. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как от машины валит густой черный дым.

В августе в Иркутской области задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге автомобиля УАЗ с целью сокрытия преступления. К убийству мог привести конфликт из-за сбора ягод. По одной из версий, мужчины потребовали от сборщиков отдать ягоды или деньги. После отказа ягодников убили, затем их тела переместили на заднее сиденье машины, облили бензином и подожгли.