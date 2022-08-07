Иномарка загорелась на МКАД

Фото: Соцсети

Автомобиль Renault загорелся на МКАД, из-за чего движение по внутренней стороне МКАД в сторону развязки с улицей Верхние Поля было затруднено. Сейчас движение полностью восстановлено, сообщил Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошёл на 12-м километре МКАД после Новорязанского шоссе.

На внутренней стороне 12-го км МКАД (после Новорязанского шоссе) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Причина случившегося пока неизвестна, информации о пострадавших не поступало. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как от машины валит густой черный дым.

В прошлую пятницу в Москве на 34-м километре Киевского шоссе микроавтобус врезался в стоящий автомобиль. Столкнулись автомобили Sprinter и Hyundai Porter. Погибших в результате ДТП нет. Трое мужчин и три женщины были доставлены в столичные больницы с травмами различной степени тяжести. Одного пострадавшего в срочном порядке эвакуировали на вертолете.