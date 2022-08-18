Конфликт из-за сбора ягод закончился двойным убийством и поджогом В Иркутске конфликт из-за сбора ягод закончился двойным убийством и поджогом

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В Иркутской области задержаны подозреваемые в двойном убийстве и поджоге автомобиля УАЗ с целью сокрытия преступления, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Отмечается, что к убийству мог привести конфликт из-за сбора ягод. По одной из версий, мужчины потребовали от сборщиков отдать ягоды или деньги. После отказа ягодников убили, затем их тела переместили на заднее сиденье машины, облили бензином и подожгли.

В лесном массиве примерно в 20 км от поселка Аршан Тулунского района 16 августа полицейскими в сгоревшем автомобиле УАЗ обнаружены тела двух лиц с огнестрельными ранениями. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены двое местных жителей в возрасте 34 и 36 лет, возможно причастных к содеянному, — сказал собеседник агентства.

15 августа в Углегорске на Сахалине ранее судимый местный житель убил соседа из-за громкой музыке в его квартире. По данным следствия, мужчина ударил раздражавшего его знакомого ножом.

Подозреваемый находился дома, в какой-то момент громкая музыка соседа начала его сильно раздражать, и он отправился выяснять отношения. Словесная перепалка переросла в драку, после чего конфликт продолжился на улице. В итоге подозреваемый достал нож и ударил им соседа — мужчина скончался от полученного ранения на месте.