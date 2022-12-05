Видео с игривой дракой рысей в гамаке появилось в Сети

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московский зоопарк опубликовал забавное видео с игривой дракой двух рысей. Одна из пятнистых кошек при этом лежит в гамаке и заигрывает с сидящим рядом сотоварищем.

Перед вами два состояния котиков) Одно — игриво валяться в гамаке и задирать кого-то. Второе — терпеливо сносить все удары судьбы мягкой лапой. Ну и, конечно, через минуту эти состояния могут поменяться: терпеливая рысь охотно догонит обидчика и тоже отвесит ему по мордахе, — говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как одна из рысей заскакивает в гамак и начинает игриво бить по ушам и макушке вторую кошку, сидящую рядом. Та совершенно не реагирует на удары, но когда первая рысь убегает из гамака, вторая тут же несется за ней.

Животные в Московском зоопарке хорошо переносят начало зимы. Так, рыси даже не обратили внимание на выпавший первый снег. Сейчас они резвятся в вольере, бегая друг за другом по снежному покрову.

Ранее Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка показал рацион белых медведей. Это жирная морская рыба, говядина, свинина, курица, индейка. Но самым главным лакомством для мишек является жир.