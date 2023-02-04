В жилом доме в Новой Москве загорелись сразу три квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В многоэтажном доме в Новой Москве произошел пожар в трех квартирах, сообщает «Москва 24». Инцидент случился в Троицке. В пресс-службе МЧС рассказали NEWS.ru, что причиной пожара стало возгорание вещей и мебели на лоджиях 10-го, 11-го и 12-го этажей. Данными о пострадавших МЧС не располагает.

Источник указал, что пламя распространилось по площади в 24 квадратных метра. Жильцы дома самостоятельно покинули здание в целях безопасности. Пожар удалось потушить к 18:03 мск.

Заявка поступила в 17:13 мск, Академическая площадь, дом 3. Произошло возгорание вещей и мебели на лоджиях 10-го, 11-го и 12-го этажей. Общая площадь — 24 квадратных метра. В целях безопасности люди самостоятельно покинули дом. Пожар полностью ликвидировали в 18:03, — сказали в МЧС.

4 февраля прохожие спасли ребенка и беременную женщину из горящей квартиры в Ярославле, очевидцы засняли на камеры смартфонов момент спасения. Пожар достиг такого масштаба, что девушка не могла пробраться к входной двери. На видеозаписи показано, как двое мужчин, опершись на оконные рамы, помогают ей спуститься с третьего этажа из горящей квартиры.

Ранее в Сети появилось видео спасения маленького ребенка из окна горящего дома в Махачкале. На кадрах видно, как прохожий мужчина полез на третий этаж, чтобы вызволить малыша, после чего передал его другим людям.