Прохожие спасли ребенка и беременную женщину из горящей квартиры

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Прохожие спасли ребенка и беременную женщину из горящей квартиры в Ярославле, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, жители города откликнулись на крик о помощи россиянки, которая не смогла выбраться из квартиры из-за разгоревшегося пламени. Момент спасения женщины попал на видео.

На видеозаписи показано, как двое мужчин, опершись на оконные рамы, помогают спуститься россиянке с третьего этажа из горящей квартиры. Под окном также стояли пятеро мужчин, готовых поймать пострадавшую. Операция по спасения прошла успешно, несмотря на то, что поначалу женщина боялась спускаться вниз.

Ранее жители Омска на автомобиле спасли школьника от нападения стаи из восьми бродячих собак. На видео показано, как пара на машине заезжает на пешеходную дорожку в сквер и гудит, чтобы отпугнуть животных. После того как собаки разбежались, ребенка посадили в машину и увезли.

До этого в пресс-службе МЧС по Новосибирску сообщили, что в Октябрьском районе города бывший пожарный спас пожилую женщину, вынеся ее на руках из горящего частного дома. Экс-спасатель Андрей Потапенко рассказал, что увидел огонь в доме соседки и бросился ей на помощь. Ветеран МЧС вскрыл дверь топором и нашел пенсионерку на полу плотно задымленного дома, после чего вынес ее на улицу.