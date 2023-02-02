Спасение школьника от стаи голодных собак попало на видео В Омске школьника спасли от нападения стаи голодных собак

Фото: shutterstock

Жители Омска на автомобиле спасли школьника от нападения стаи из восьми бродячих собак, этот момент запечатлел видеорегистратор, позднее видео опубликовал портал Om1.ru. На кадрах видно, как пара заезжает на пешеходную дорожку в сквер и гудит, чтобы отпугнуть собак. Животные разбегаются. После этого они сажают ребенка в машину и увозят.

Местная прокуратура по факту произошедшего пообещала провести проверку, в ходе которой будет оценена работа чиновников, отвечающих за контроль над бездомными животными. В Управлении городского хозяйства Омска призвали местных жителей не подкармливать бродячих псов.

Ранее жительница Москвы и ее собака во время прогулки подверглись нападению бойцовых псов. Агрессивные животные насмерть загрызли питомца женщины. При этом в пресс-службе столичного главка МВД NEWS.ru гибель собаки в результате нападения бойцовых псов не подтвердили. В ведомстве добавили, что все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Башкирии десятилетняя девочка подверглась нападению собаки подруги. Животное искусало ребенку лицо, девочка попала в больницу со множественными травмами.

Похожий случай произошел на Камчатке. Там от нападения собаки пострадала семилетняя девочка, случайно оказавшаяся на территории частного домовладения. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы, ему была проведена операция.