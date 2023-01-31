В Новосибирске бывший пожарный спас пенсионерку из горящего дома Ветеран МЧС Потапенко спас пожилую женщину из горящего дома в Новосибирске

Фото: 54.mchs.gov.ru

В Октябрьском районе Новосибирска бывший пожарный спас пожилую женщину, вынеся ее на руках из горящего частного дома, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону. Экс-спасатель Андрей Потапенко рассказал, что увидел пожар в доме соседки и бросился ей на помощь. Ветеран МЧС вскрыл дверь топором и нашел пенсионерку на полу плотно задымленного дома, после чего вынес ее на улицу и реанимировал, освободив дыхательные пути. Позже 90-летнюю женщину передали врачам скорой помощи, которые отвезли ее в медицинское учреждение. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Я сразу туда направился, увидел, что в доме пожар, а дверь закрыта на замок. Зная, что там проживает 90-летняя пенсионерка, бросился на помощь. Вскрыл дверь топором, зашел внутрь, в доме было плотное задымление, горело где-то в комнате. На полу в коридоре обнаружил бабушку и на руках вынес на улицу. Освободил ей дыхательные пути, и бабушка сама задышала. После чего позвонил коллегам на номер 112. Позже медики забрали ее в больницу, — рассказал Потапенко.

Пожарные оказались на месте ЧП через 8 минут после вызова. Они вынесли с веранды дома газовый баллон, а через 25 минут потушили открытый огонь. Пожар повредил 20 квадратных метров комнаты, в том числе домашние вещи и мебель, а также 5 квадратных метров крыши. На данный момент причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС

Ранее в сети появилось видео спасения маленького ребенка из окна горящего дома в Махачкале. На кадрах видно, как прохожий мужчина полез на третий этаж, чтобы вызволить малыша, после чего передал его другим людям.