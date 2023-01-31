Раскрыты последствия для заклеившего рот школьнику учителя в Екатеринбурге Заклеившей рот школьнику учительнице в Екатеринбурге вынесли дисциплинарное взыскание

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Учительнице екатеринбургской гимназии № 94, которая заклеила третьекласснику рот скотчем, вынесли дисциплинарное взыскание, рассказали NEWS.ru в городском департаменте образования. В ведомстве отметили, что 1 февраля запланирована встреча мамы мальчика и преподавателя.

Вынесено дисциплинарное взыскание учителю. На завтра запланирована встреча мамы и учителя, который был все это время на больничном, — рассказали в департаменте.

На вопрос о том, будет ли преподаватель уволен, в ведомстве ответили, что будут ждать итогов встречи.

24 января мама ученика рассказала, что в элитной гимназии № 94 в Екатеринбурге учительница заклеила рот скотчем ее ребенку. Об инциденте она случайно узнала из родительского чата. По словам женщины, преподавательница так же относится к другим школьникам, в том числе бьет их тряпкой. Она считает, что такой человек контактировать с детьми не может. Самого мальчика начали травить в школе.

На этот инцидент отреагировали в Госдуме. Глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что Екатеринбург давно вызывает вопросы в связи с участившимися инцидентами в школах. Как отметила парламентарий, депутаты не раз ставили вопрос перед губернатором и министром образования Свердловской области, но каждый раз получали ответ, что ситуация находится под контролем.