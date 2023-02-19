В Зеленограде отец взял ребенка за шкирку и кинул со всей силы в сугроб

Фото: Социальные сети

В Зеленограде разъяренный отец взял своего маленького ребенка за шкирку и кинул со всей силы в снег, сообщает РЕН ТВ. На опубликованном видео видно, как мальчик на улице пытается догнать своих родителей, но спотыкается и падает в грязь. После этого его поднимает отец и бросает лицом в сугроб.

Вместе с ними на прогулку вышла мать с ребенком в коляске. Она никак не отреагировала на выходку главы семейства.

Ранее житель Барнаула избил мужчину с инвалидностью, который пытался помешать ему таскать своего ребенка за ухо и капюшон. У вступившегося за маленького мальчика 50-летнего мужчины установлен протез ноги. Его теща рассказала, что ее зять после избиения получил перелом челюсти.

До этого в Ростовской области 33-летний предприниматель в течение шести лет избивал и морил голодом собственного сына. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Истязание», он был арестован.