В СПЧ расценили срок наказания Треповой как рекордно долгий для женщин Член СПЧ Меркачева: Трепова получила рекордный для женщин срок наказания

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Дарья Трепова

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова получила рекордный для российских женщин срок отбытия наказания, пояснила NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она напомнила для сравнения, что националистка Евгения Хасис, осужденная за соучастие в убийстве двух человек, получила срок в 18 лет.

Вспоминается, например, обвинение националистки Евгении Хасис за соучастие в убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. 18 лет ей дали, — рассказала Меркачева.

Она отметила, что сроки в отношении женщин сейчас в стране увеличиваются, но при этом для женщин по-прежнему не существует колоний строгого режима.

Сроки увеличиваются в целом, в том числе это касается женщин. За одно и то же преступление, за которое прежде могли дать 18 лет, сейчас дают почти 30. При этом все равно отбывать наказание Дарья Трепова будет в обычной колонии, потому что для женщин не предусмотрен особый строгий режим, — сказала правозащитник.

По словам Меркачевой, «можно предсказать, чем закончится» подача Треповой апелляции на приговор. Она обратила внимание, что Трепову осудили почти на тот самый срок, о котором и просило обвинение. Только меньше на год. Это уже говорит о «настрое» в отношении подсудимой, заключила член СПЧ.

Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в одном из кафе Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Суд признал Трепову виновной по всем пунктам обвинения, которое ей было предъявлено: п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование поддельных документов с целью скрыть другое преступление).