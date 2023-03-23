В СПЧ назвали подозреваемого в неоказании помощи изнасилованному школьнику Меркачева заподозрила классрука в неоказании помощи изнасилованному ученику в Москве

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ева Меркачева

Классному руководителю изнасилованного ученика школы №1392 в Новой Москве можно предъявить обвинение в неоказании помощи, заявила в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте (СПЧ), правозащитник Ева Меркачева. По ее словам, обвинение может быть предъявлено, даже если преподаватель своевременно обратился в полицию, поскольку родители в известность поставлены не были. Меркачеву возмущает тот факт, что мальчик за все это время не получил ни медицинской, ни психологической помощи.

Ужасная история конечно. <...> Но тут конечно потрясает, что классный руководитель все это скрыл. И даже в случае, если она скажет, что сообщила в полицию и просто не довела эту информацию до сведения родителей, то это все равно укрывательство. И возможно эти действия даже можно инкриминировать как неоказание помощи. Потому что ребенок все это время не получал никакой помощи, ни медицинской, ни от психолога, — заявила Меркачева

Она признала, что в последнее время количество подобных случаев среди школьников растет. Правозащитник подчеркнула, что это напрямую связано с ростом агрессии в общество, за счет чего у детей расширяются рамки дозволенного.

Ранее стало известно, что родители ученика школы № 1392 в Новой Москве обратились с заявлением в полицию в связи с изнасилованием четвероклассника. По их словам, классный руководитель замалчивала факт насилия, пока ролик с надругательством над ребенком не появился в чате класса. До этого дети рассказывали родителям, что кто-то в школе унизил мальчика из-за предположения, что тот может быть геем. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. Сейчас следователи опрашивают педагогический состав.