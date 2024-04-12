В следовавшем в Москву пассажирском самолете запахло гарью Самолет рейсом Сочи — Москва экстренно посадили в Шереметьево из-за запаха гари

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет, следовавший рейсом Сочи — Москва, совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за доносившегося из кабины пилота запаха гари, передает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Борт успешно приземлился в 09:19 мск.

Самолет Airbus A-320, выполнявший рейс из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево по причине запаха гари в кабине пилотов, — говорится в сообщении.

Ранее в самолете «Аэрофлота» на высоте примерно 11 тысяч метров случился пожар — вспыхнул терминал для безналичной оплаты. На борту находились 138 пассажиров. ЧП произошло в салоне Boeing 737-800. В какой-то момент авиапассажиры почувствовали запах гари, который шел от места, где находился терминал по безналичной оплате за услуги на борту. Обошлось без происшествий.

До этого сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Касабланку, был вынужден экстренно сесть в аэропорту марокканского города Танжер. По предварительным данным, у борта взорвался правый двигатель. Речь идет о Boeing 737 авиакомпании Royal Air Maroc.

В марте пассажир самолета «Уральских авиалиний» посадил самолет раньше времени из-за опасной болезни. Молодой человек внезапно потерял сознание и не приходил в себя, из-за чего борт экстренно сел в Екатеринбурге. Воздушное судно вылетело из Омска и направлялось в Москву.