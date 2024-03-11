Пассажир «посадил» самолет раньше времени из-за опасной болезни Борт «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге из-за обморока пассажира

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Пассажир самолета «Уральских авиалиний» внезапно потерял сознание и не приходил в себя, из-за чего борт экстренно сел в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Воздушное судно вылетело из Омска и направлялось в Москву.

Отмечается, что бортпроводники пытались привести 23-летнего молодого человека в чувство, но безрезультатно. После приземления его госпитализировали с признаками инсульта, однако позже выяснилось, что у пассажира менингит.

Ранее стало известно, что пятерым пассажирам стало плохо на борту самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Москвы в Якутск. По счастливой случайности тем же рейсом летели врачи Мария Павлова и Луиза Атласова, которые оказали помощь попутчикам.

По словам очевидцев, в салоне было очень душно и сильно пахло перегаром. Предположительно, это могло спровоцировать недомогание у пяти человек. Медик отметила, что самочувствие ухудшилось у трех мужчин и двух женщин, причем у всех были разные показания.

До этого пассажир скончался на борту самолета авиакомпании «Северсталь», выполнявшего рейс Калининград — Петрозаводск. Воздушное судно экстренно посадили в Санкт-Петербурге, но спасти мужчину не удалось. СМИ писали, что погибшему было 58 лет, причины смерти неизвестны.