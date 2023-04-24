В посольство Франции в Москве прислали конверт с неизвестным веществом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство Франции в России

Сотрудники посольства Франции на Большой Якиманке в Москве нашли письмо с неизвестным веществом, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы. Конверт будет изъят, а его содержимое отправят на экспертизу. Устанавливается отправитель письма.

Сотрудники посольства Франции в понедельник вечером получили письмо с неизвестным веществом внутри. На месте происшествия в настоящее время работают правоохранители, — говорится в сообщении.

Это не первая подозрительная посылка, которую получило посольство Парижа в Москве. В апреле в здание прислали посылку с костями мелкого животного или птицы. Содержимое коробки, отправителем которой является Пьер Нотарианни из Судака, обнаружили, когда проводили ее через сканер.

30 ноября сообщалось о подозрительной посылке в посольстве Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки.

29 января в пять посольств Литвы пришли электронные письма с угрозами взрыва. Представитель МИД республики Паулина Левицките заявила, что литовские власти спокойно реагируют на подобные информационные атаки.