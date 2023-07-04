SHOT: в подмосковной деревне Троица найден БПЛА самолетного типа

Фото: Ashraf Amra/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что в подмосковной деревне Троица найден беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По данным канала, дрон лежал на лесной опушке. Информации о том, нес ли дрон боевой заряд, нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По информации SHOT, дрон нашел местный житель в районе четырех часов дня. Канал отмечает, что размер беспилотника составляет примерно два метра. Местный житель, как отмечает канал, сразу же обратился в полицию и сообщил о находке.

4 июля недалеко от Новой Москвы были сбиты несколько беспилотников ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку дронов на Москву. Он сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили удары БПЛА в Московской области и в Новой Москве. Градоначальник отметил, что в результате атак жертв и пострадавших нет.

В Минобороны РФ сообщили, что была отражена атака пяти беспилотников. По информации ведомства, четыре украинских БПЛА уничтожили средствами противовоздушной обороны. Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в Одинцовском районе.