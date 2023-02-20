В Новой Москве у девушки в руках взорвалась посылка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новой Москве на второй Изумрудной улице 22-летней девушке доставили коробку с открыткой, которая взорвалась у нее в руках, передает Telegram-канал «112». Она обнаружила посылку со своим именем в подъезде и открыла ее дома. По сведениям канала, девушку госпитализировали с серьезными травмами лица и рук.

Внутри посылки оказалось взрывное устройство, которое сдетонировало. В коробке из-под обуви находились две бутылки со средством для розжига и детонатор.

9 февраля главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что получила подозрительную посылку. Telegram-канал Baza сообщил, что служба безопасности RT ранее вызвала саперов из-за посылки, предназначавшейся журналистке. По данным канала, в ней оказались две книги о православии.

16 декабря 2022 года Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против генерального директора Русского дома в африканской стране Дмитрия Сытого. В его руках взорвалась посылка.