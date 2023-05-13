В Новой Москве из-за невнимательности отца из окна выпал ребенок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новой Москве из-за невнимательности отца из окна выпал трехлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Лазурной. Пока отец ненадолго вышел из комнаты, мальчик забрался на подоконник и, попытавшись опереться на москитную сетку, выпал из окна седьмого этажа.

По факту случившегося начата доследственная проверка. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ведомство напомнило всем родителям, что москитная сетка не защищает детей от падения, за ними нужно внимательно следить.

Ранее в Санкт-Петербурге девочка выпала из окна шестого этажа, пока мать одевала другую дочку. Женщина не обратила внимания на незакрытую входную дверь, через которую ребенок вышел на лестничную клетку и подошел к распахнутой раме.

До этого в Жигулевске Самарской области семиклассница выпала из окна школы № 14. По данным СМИ, это произошло на перемене, у девочки разрывы внутренних органов и переломы. Собеседники журналистов рассказали о проблемах девочки в семье.