В Мытищах пьяный инспектор ДПС сбил десятиклассницу и скрылся с места ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный инспектор ДПС сбил десятиклассницу на пешеходном переходе в подмосковных Мытищах и уехал с места дорожного происшествия, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. После того как его задержали сотрудники полиции, в крови у мужчины нашли 0,87 мл/л алкоголя. Пострадавшую девочку с различными травмами доставили в больницу.

ДТП произошло 11 мая в районе девяти часов вечера. 30-летний Андрей Г. употребил алкоголь, после чего сел за руль Kia Rio и на улице Сукромке сбил школьницу на «зебре».

Сотрудник полиции, управляя автомобилем марки «Киа Рио», приближаясь к зоне нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Сукромка, не снизил скорость и совершил наезд на несовершеннолетнюю 2006 г. р., — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, 30-летний подозреваемый в наезде на школьницу был не при исполнении. Канал также указывает, что девочку госпитализировали с переломами плеча, ноги и глазницы. Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия).

Ранее 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил ребенка на самокате, после чего врезался в стену дома в Свердловской области. 11-летний мальчик получил серьезные травмы и впал в кому. Виновника ДТП задержали и отправили под подписку о невыезде.