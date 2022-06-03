В Москве застрелили мужчину, находившегося в розыске в Армении

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Киллер застрелил в центре Москвы мужчину, который находился в розыске в Армении. Погибшему было 62 года, пишет ТАСС.

По факту происшествия возбуждено уголовно дело.

На Комсомольском проспекте, 5/2, неизвестный в спину застрелил мужчину. По предварительным данным, убитый находился в розыске в Армении, — цитирует агентство неназванного собеседника.

Как сообщает Telegram-канал «112», убийство могло быть заказным. Происшествие попало на камеру. По данным канала, убитого звали Оганес Камарян, его фирма оказывала консалтинговые услуги.

В момент убийства он был с 22-летрней женщиной, киллер поджидал пару в арке, когда они вышли из ресторана. Издание уточняет, что Камарян находился в розыске в Армении за тяжкие преступления.

Киллер сделал два выстрела, после чего снял убитого на камеру. Находившаяся с ним женщина смогла убежать.Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону арестован мужчина, которого подозревают в убийстве малолетнего сына. Достоверно установлено, что ростовчанин вынес тело ребёнка в сумке и утопил в реке.