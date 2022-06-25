В Москве закрыли для посетителей парк Горького

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Парк Горького в Москве

Парк Горького в Москве временно закрыли для посетителей, сообщается на сайте площадки. Ограничение на вход действует в связи с проведением Московского выпускного. К обычному режиму работы парк вернется 26 июня в 10:00.

С 8:00 25 июня и до 10:00 26 июня в связи с проведением Московского выпускного для посетителей будет закрыта партерная часть парка Горького, включая велодорожку на Пушкинской набережной до Андреевского пешеходного моста, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы. Глава государства пожелал им найти призвание, позволяющее максимально раскрыть личный потенциал, а также не отчаиваться, если что-то не получается с первого раза, и продолжать стремиться вперед.