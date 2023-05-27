В Москве закроют центральный участок серой ветки метро Центральный участок серой ветки московского метро закроют 27 и 28 мая для ремонта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московское метро объявило о временном закрытии центрального участка Серпуховско-Тимирязевской линии между станциями «Савеловская» и «Боровицкая». Перерыв в работе этих участков произойдет 27 и 28 мая и связан с проведением ремонтных работ, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Ремонт запланирован на станциях «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар», в связи с чем «Савеловская» и «Боровицкая» станут временными конечными пунктами.

Также в период с 20 мая по 9 июня будут недоступны входы и выходы на станциях «Чеховская» и «Цветной бульвар».

Вместо закрытых участков пассажирам предлагается использовать Сокольническую, Замоскворецкую, Кольцевую, Люблинско-Дмитровскую линии, а также Большую кольцевую линию (БКЛ) и МЦД-1.

Отмечается, что выбор времени для проведения ремонта был сделан с учетом минимального пассажиропотока в метро.

4 мая анонимные источники СМИ сообщали, что работы по строительству на зеленой ветке будут закончены досрочно, в конце мая. В итоге открытие участка перенесли на первую половину месяца.

Ранее сообщалось, что на Большой кольцевой линии (БКЛ) произошла остановка движения из-за работ застройщика, проводившихся без согласования с метрополитеном. По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело. Частную строительную компанию, проводившую забор земли, обвинили в нарушении правил безопасности.